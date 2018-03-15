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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 10:21 15.03.2018 - 10:21

Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Двусторонние контакты между Лондоном и Москвой должны продолжаться, несмотря на существующие сложности, цитирует в четверг телеканал "Скай ньюс" британского министра иностранных дел Бориса Джонсона.

"На какое-то время все станет гораздо более сложно, но это не значит, что мы должны вдруг обрубить отношения", - заявил он.

Б.Джонсон считает, что диалог между двумя странами должен продолжаться, как это происходило "и в темнейшие дни холодной войны".

На минувшей неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту с отравлением пострадавших нервно-паралитическим отравляющим веществом из семейства "Новичок". Россия отвергает обвинения в причастности к атаке.

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