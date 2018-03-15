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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 11:15 15.03.2018 - 11:15

(расширенная версия сообщения от 12:21, добавлены высказывания министра)

Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Двусторонние контакты между Лондоном и Москвой должны продолжаться, несмотря на существующие сложности, цитирует в четверг телеканал "Скай ньюс" британского министра иностранных дел Бориса Джонсона.

"На какое-то время все станет гораздо более сложно, но это не значит, что мы должны вдруг обрубить отношения", - заявил он.

Б.Джонсон считает, что диалог между двумя странами должен продолжаться, как это происходило "и в темнейшие дни холодной войны".

В эфире радиостанции "Би-би-си радио 4" Б.Джонсон заявил, что он не ожидает новой холодной войны.

"Я не думаю, что будет другая холодная война, такая, какую мы с вами помним", - сказал Б.Джонсон.

Он отметил, что Россия пошла по "реваншистскому пути", так как она "чувствует, что как страна она теряла влияние с момента падения Берлинской стены, распада Советского союза".

На минувшей неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту с отравлением пострадавших нервно-паралитическим отравляющим веществом из семейства "Новичок". Россия отвергает обвинения в причастности к атаке.

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