Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 1:05

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, который является одним из кандидатов на должность премьер-министра страны, в интервью телеканалу CBS сообщил, что, заняв этот пост, не стал бы препятствовать экстрадиции основателя WikiLeaks в США.

"Мы должны следовать нашим собственным правовым процессам, так же, как США должны следовать своим собственным правовым процессам. Но думаю ли я, что захотел бы встать на пути Джулиана Ассанжа перед правосудием? Нет, не захотел бы", - отметил Хант, отвечая на вопрос, помешал бы он выдаче Ассанжа, став премьер-министром.

Он добавил, что Великобритания полностью доверяет судебным процессам США.

"Джулиан Ассанж - это тот, кто, как утверждается, совершил очень серьезные преступления, которые якобы привели к гибели людей. И поэтому совершенно правильно, что он сталкивается с правосудием, и у него не больше причин избежать правосудия, чем у любого другого, кто, как утверждается, совершил преступления. Так что я думаю, то, что случилось, правильно", - подчеркнул министр.

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Великобритании. В начале мая его приговорили к 50 неделям за нарушение условий освобождения под залог.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там порядка семи лет. Власти Эквадора также разрешили забрать личные вещи Ассанжа.

Минюст США в апреле сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.

Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу по еще 17 пунктам.

Все новые обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США. Такой шаг Минюста США может привести к существенно более суровому наказанию Ассанжа в случае его экстрадиции из Великобритании.

По каждому из пунктов ему грозит по 10 лет тюрьмы. А с учетом выдвинутых ранее обвинений, Ассанжа в худшем для него случае могут приговорить, в общей сложности, к 175 годам тюремного заключения.

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