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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 17:56 19.03.2018 - 17:56

*** Джонсон: "Российское государство показало, что полностью пренебрегает существующим миропорядком"

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Дело об отравлении в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля иллюстрирует склонность России к необдуманным действиям и к игнорированию международных правил, заявил в понедельник глава британского МИД Борис Джонсон.

"Все мы, господин генеральный секретарь, согласны, что использование подобного вещества - это нарушение конвенции о запрещении химоружия и явное нарушение принципов международного права", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы согласны с вами в том, что отравление Сергея Скрипаля - это не изолированный случай, а часть тенденции к необдуманным поступкам со стороны российского государства. Признаки подобного поведения стали видны еще много лет назад. Речь идет о присоединении Крыма к России, о кибератаках и о роли (России - ИФ) в сирийском вооруженном конфликте", - добавил он.

"Российское государство показало, что полностью пренебрегает существующим миропорядком, международными законами и нашими ценностями", - добавил британский министр.

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.

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