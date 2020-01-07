Этот контент был опубликован 7 января 2020 г. 11:31

Лондон. 7 января. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб направится во вторник в Брюссель, чтобы обсудить с Берлином и Парижем кризис, возникший после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, а также конфликт в Ливии.

"Министр иностранных дел сегодня отправляется в Брюссель на переговоры со своими европейскими коллегами вокруг ситуации на Ближнем Востоке после смерти Сулеймани и вокруг эскалации конфликта в Ливии", - говорится в заявлении представителя МИД Британии, распространенном во вторник.

Переговоры будут посвящены напряженности между США и Ираном, а также теме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Иран объявил в воскресенье вечером о пятом, финальном шаге по отходу от договоренностей по СВПД. Однако в Тегеране отметили, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Ирана будет гарантирован.

1эф ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!