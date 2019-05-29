Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 20:32

Лондон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Джереми Хант в среду выступил с призывом в адрес России оказать воздействие на сирийское правительство, чтобы не позволить ему "бомбить" мирных жителей в провинции Идлиб.

"Атаки по больницам в Идлибе омерзительны. Сирийский режим продолжает демонстрировать глубины безнравственности, атакуя раненых гражданских лиц, которые ищут помощи и убежища. Россия согласилась на деэскалацию в Идлибе: я призываю Москву удерживать (президента Сирии Башара) Асада от бомбардировок мирных жителей", - написал он в своем твиттере.

Россия и Турция 17 сентября 2018 года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Демилитаризованная зона должна была начать действовать к 15 октября, но Анкаре до сих пор не удалось очистить этот район от террористических формирований.

1аю ав

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