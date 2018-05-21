Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 1:37 22.05.2018 - 01:37

Лондон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выступает за ужесточение санкций в отношении РФ и считает, что введенные США дополнительные санкции против Москвы были "очень заметными".

"Правда в том, что я думаю, что влияние некоторых из этих санкций (США против РФ - ИФ), особенно в отношении некоторых людей, было очень заметным, и я отметил это, но у нас есть свой подход", - приводит слова британского министра агентство Bloomberg.

"Остается более общий вопрос о том, что Великобритания может сделать, чтобы справиться с близкими (президенту РФ Владимиру) Путину людьми, у которых могут быть незаконно добытые или добытые нечестным путем богатства", - сказал Б.Джонсон журналистам в Буэнос-Айресе.

Он отметил, что Лондон не вправе принимать решение о санкциях, поскольку должен координировать свои действия с Европейским Союзом.

Но как только страна покинет ЕС в марте следующего года, у нее будет возможность взять более жесткий курс в отношении РФ, подчеркнул министр.

Йф гс

Neuer Inhalt Horizontal Line