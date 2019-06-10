Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 8:01

Лондон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Евросоюз может рассмотреть вопрос о новых переговорах по условиям Brexit после формирования нового правительства Великобритании, заявил британский министр иностранных дел Джереми Хант.

Он сослался на состоявшуюся ранее беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Портсмуте в рамках торжеств по случаю открытия Второго фронта в годы Второй мировой войны.

"Она сказала, что, конечно, при новом британском премьере мы бы хотели рассмотреть любые решения, которые будут предложены", - заявил Хант в интервью телеканалу Sky News.

Глава британского МИД добавил: "Я абсолютно уверен, что если мы выберем правильный подход к этой проблеме, европейцы захотят провести переговоры по пакету мер (о выходе Великобритании из ЕС - ИФ)".

По словам Ханта, Меркель "сигнализировала" лидерам ЕС, что теперь они "могут быть открыты" для решения проблемы с границей между Ирландской Республикой и британской провинцией Северная Ирландия.

"Она сказала мне: "У Германии нет такой границы с Ирландской Республикой, как у вас... Поэтому вам нужно самим найти решение", - отметил глава британского МИД.

В настоящее время между Северной Ирландией и Ирландской Республикой нет "жесткой" границы, жители обеих сторон беспрепятственно ее пересекают, происходит свободный обмен товарами и услугами.

Однако с выходом Великобритании из ЕС эта граница становится границей между Соединенным Королевством и ЕС, что предусматривает паспортный контроль и таможню.

Пресс-секретарь правительства Германии заявила, что не комментирует "содержание конфиденциальных разговоров с канцлером".

Наблюдатели считают, что Брюссель может еще раз отсрочить выход Великобритании и ЕС, который должен состояться до 31 октября. Ранее издание The Times называло в качестве новой даты июнь 2020 года.

По мнению экспертов, новому британскому кабинету потребуется время для подготовки, и Европа может отнестись к этому с пониманием, хотя Брюссель неоднократно подчеркивал, что не намерен менять достигнутое соглашение по условиям Brexit.

Ханта называют одним из вероятных преемников Терезы Мэй на посту руководителя консервативной партии и, соответственно, нового премьера.

1гк др

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