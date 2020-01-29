Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 23:53

Лондон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Доминик Рааб на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Лондоне 29 января обсудили план ближневосточного урегулирования, предложенный США, а также ситуацию в Иране и Йемене.

"Дискуссии министра иностранных дел с госсекретарем Помпео в этот вечер были сосредоточены на будущих возможностях экономического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности между Великобританией и США", - говорится в сообщении представителя МИД Великобритании, опубликованном на сайте правительства.

"Они обсудили предложение США о мире между израильтянами и палестинцами, а также ситуацию в Иране и Йемене, и министр иностранных дел подчеркнул необходимость деэскалации региональной напряженности", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

Согласно сообщению, Рааб на встрече с Помпео также выразил свое разочарование решением США отклонить запрос об экстрадиции Анны Сакулас (жены американского дипломата, участвовавшей в ДТП, приведшем к гибели британского подростка Гарри Дана - ИФ).

Он подчеркнул важность обеспечения правосудия для Гарри Дана и его семьи, добавляет МИД Великобритании.

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