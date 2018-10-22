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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 20:09 22.10.2018 - 20:09

Лондон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Заявления Саудовской Аравии по поводу гибели оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи не выглядят правдоподобными, заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант, чьи слова в понедельник приводит телеканал "Скай ньюс".

По мнению Дж.Ханта, заявления Эр-Рияда о смерти журналиста "не представляют собой правдоподобного объяснения".

Также Дж.Хант от имени британских властей осудил убийство Дж.Хашкаджи.

"Правительство осуждает его убийство самым жестким образом", - сказал Дж.Хант, выступая в парламенте Великобритании.

"Сегодня мысли и молитвы всей палаты общин с его невестой, его семьей, его друзьями, которые были вынуждены переживать больше двух недель, чтобы в итоге их самые страшные опасение сбылись", - добавил он.

Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства. В Саудовской Аравией в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек, сообщали саудовские СМИ.

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