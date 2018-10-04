Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 9:29 04.10.2018 - 09:29

*** Министр пригрозил ответными мерами

(дополненная версия, добавлены абзацы 8-10)

Лондон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что ГРУ стоит за рядом кибератак в мире, и пообещал ответные меры Великобритании и ее союзников.

"Такая модель поведения демонстрирует их (ГРУ - ИФ) желание действовать, не обращая внимания на международное право и на установленные нормы, делать это с чувством безнаказанности, без последствий", - приводит слова министра телеканал "Скай-ньюз".

"Наша позиция ясна: вместе с нашими союзниками, мы будем разоблачать и отвечать на попытки ГРУ подорвать международную стабильность", - добавил Дж.Хант.

Издание "Телеграф" уточняет, что подобные выводы сделали специалисты Национального центра кибербезопасности Великобритании.

По данным британских спецслужб, ГРУ имеет отношение к шести кибератакам в период с 2015 по 2018 годы. Так, в частности, речь идет о взломе серверов Национального комитета Демократической партии США в период предвыборной кампании 2016 года, в проникновении в базы данных WADA и в распространении в 2017 года компьютерного вируса Bad Rabbit.

Также в МИД в Великобритании заявили, что с ГРУ связаны не менее 12 хакерских групп.

"Скай-ньюз" подчеркивает, что это первый случай, когда британские власти прямо обвиняют ГРУ во враждебных действиях в киберпространстве.

В октябре 2017 года вирус Bad Rabbit атаковал компьютеры в России, Украине, Турции и Германии, причем большая часть атак пришлась на Россию, сообщили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Лаборатория Касперского".

"Большинство жертв атаки находятся в России. Также мы наблюдаем похожие атаки на Украине, в Турции и Германии, но в значительно меньшем количестве",- говорилось в сообщении.

В частности, в России атаке Bad Rabbit подверглись информационное агентство "Интерфакс" и интернет-издание "Фонтанка".

1аю бс

Neuer Inhalt Horizontal Line