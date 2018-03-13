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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 15:42 13.03.2018 - 15:42

*** Джонсон считает важным дождаться срока истечения времени, который Лондон объявил Москве для ответа по этому инциденту

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Борис Джонсон рассчитывает на расследование инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Мы не можем исключить, что у них (у российской стороны) есть объяснение. Мы хотим, чтобы все было полностью раскрыто в органе по контролю за химическим оружием в Гааге. Если этого не произойдет, существует пакет мер, которые мы применим", - сказал Б.Джонсон в интервью британской телерадиокорпорации Би-би-си.

Он отметил, что считает важным дождаться срока истечения времени, который Лондон объявил Москве для ответа по этому инциденту.

"Важно, чтобы мы подождали, пока истечет крайний срок. Мы дали русским время до полуночи (вторника - ИФ) для того, чтобы объяснить, как "Новичок" (нервно-паралитическое вещество) мог попасть на улицы Британии" , - сказал он.

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