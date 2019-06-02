Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Вликобритании Джереми Хант обсудит с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео во время их визита в королевство "российское вмешательство" в выборы.

Хант заявил об этом в интервью CBS.

"Одна из тем, которую я, безусловно, буду обсуждать с президентом Трампом и госсекретарем Помпео, - это наша озабоченность усиливающейся стратегией, которую мы, похоже, видим со стороны России, направленное на вмешательство в демократические процессы в свободных странах", - сообщил глава британского МИД.

По его словам, цель такого вмешательства - "дискредитировать и дестабилизировать демократии".

Хант отметил, что наибольшую тревогу в этом отношении вызывает Украина - страна с "очень смелой, очень молодой и очень хрупкой демократией".

Говоря о роли Великобритании в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы США в 2016 году, министр заявил: "Вы знаете, что у нас очень тесные отношения по обмену разведданными, и по умолчанию мы всегда говорим "да" нашему ближайшему союзнику".

Он добавил, что королевство всегда готово сотрудничать с США, но всегда будет делать это "в рамках надлежащей процедуры".

"Мы, очевидно, не говорим в средствах массовой информации о конкретных запросах по обмену разведданными, за исключением того, что я только что сказал, что мы всегда будем стараться работать с нашим самым большим союзником, потому что мы признаем важную роль, которую вы играете в мире, и мы, конечно, никогда не будем делать ничего неправильного или пытаться вмешиваться в избирательные процессы другой страны", - уточнил он в ответ на просьбу прокомментировать, какова именно была роль спецслужб Великобритании в расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы.

В марте 2019 года команда спецпрокурора США Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в послании Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера.

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