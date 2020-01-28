Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 0:27

Лондон. 29 января. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выразил надежду, что план США по палестино-израильскому конфликту может предоставить обеим сторонам возможность для "более светлого будущего".

"Мы приветствуем обнародование предложения Соединенных Штатов о мире между израильтянами и палестинцами. (...) Мирное соглашение между израильтянами и палестинцами, ведущее к мирному сосуществованию, может раскрыть потенциал всего региона и предоставить обеим сторонам возможность для более светлого будущего", - говорится в сообщении, опубликованном на правительства Великобритании.

Он добавил, что только лидеры Израиля и Палестины могут определить, "смогут ли эти предложения удовлетворить потребности и чаяния людей, которых они представляют".

"Мы призываем их серьезно и справедливо рассмотреть эти планы и изучить вопрос о том, могут ли они стать первым шагом на пути к переговорам", - отметил Рааб.

План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предполагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, и создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что не допустит реализации этого плана.

Выступая в Рамаллахе, Аббас указал, что план Трампа "не пройдет".

"Мы категорически отвергаем эту сделку, мы говорили об этом раньше, и наша позиция не изменилась", - отметил он.

1вз бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!