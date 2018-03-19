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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 19:50 19.03.2018 - 19:50

Киев. 19 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил недовольство планами министерства обороны Украины восстановить военную часть в Берегово, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на местное издание Hirado.hu.

Как сообщает издание, П.Сиярто беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с высокой долей венгров среди населения.

Глава МИД Венгрии добавил, что объяснение Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, вызывает еще большее беспокойство. "Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это", - цитирует П.Сиярто "Европейская правда".

бп

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