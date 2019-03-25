Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 20:53

*** Венесуэла продолжит такое сотрудничество со своими союзниками

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Мадрид. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Заявления США с критикой сотрудничества Москвы и Каракаса в военной сфере являются проявлением цинизма, заявил в понедельник глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"То, что такая страна как США, имеющая более 800 военных баз в мире, причем значительная их часть находится в Латинской Америке, и с растущим оборонным бюджетом в $700 млрд, пытается вмешиваться в программы по военно-техническому сотрудничеству России с Венесуэлы, - это цинизм", - написал он в Twitter.

Х.Арреаса отметил, что Венесуэла "продолжит сотрудничество в военной сфере с союзниками по всему миру, чтобы усилить защиту народа и территории страны от любой внешней агрессии".

Он подчеркнул, что единственная страна, действия которой способны спровоцировать напряженность в Венесуэле - это как раз США.

"Господин Помпео (госсекретарь США - ИФ) прекрасно знает, что напряженность в Венесуэле генерирует именно американская администрация, угрожая применить силу, проводя преступную экономическую блокаду и руководя провалившейся попыткой госпереворота", - написал венесуэльский министр.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал "присутствие военных РФ в Венесуэле для поддержки незаконного режима Николаса Мадуро" и заявил, что "действия РФ усиливают напряженность в Венесуэле".

Ранее Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника сообщило, что два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в эти выходные в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами.

По его словам, российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.

Латиноамериканская пресса, цитируя венесуэльского журналиста Хавьера Майорку, сообщала, что на этих самолетах в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом.

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