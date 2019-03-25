Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 20:17

*** Венесуэла продолжит такое сотрудничество со своими союзниками

Мадрид. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Заявления США с критикой сотрудничества Москвы и Каракаса в военной сфере являются проявлением цинизма, заявил в понедельник глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"То, что такая страна как США, имеющая более 800 военных баз в мире, причем значительная их часть находится в Латинской Америке, и с растущим оборонным бюджетом в $700 млрд, пытается вмешиваться в программы по военно-техническому сотрудничеству России с Венесуэлы, - это цинизм", - написал он в Twitter.

Х.Арреаса отметил, что Венесуэла "продолжит сотрудничество в военной сфере с союзниками по всему миру, чтобы усилить защиту народа и территории страны от любой внешней агрессии".

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