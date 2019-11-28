Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 0:55

Мадрид. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса согласился с мнением российских дипломатов о том, что попытка быстрого свержения правительства Николаса Мадуро была неудачной.

"Мы согласны с МИД России и уже несколько месяцев говорим об этом: государственный переворот Вашингтона в Венесуэле провалился. Доктрина Монро никогда не будет навязана свободным народам нашей Америки", - написал Арреаса в своем твиттере.

Таким образом глава МИД Венесуэлы отреагировал на заявление главы латиноамериканского департамента МИД России Александра Щетинина, что США не удался "блицкриг против правительства Николаса Мадуро", несмотря на американские санкции.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным президентом Венесуэлы.

Среди тех, кто поддержал Мадуро в создавшейся ситуации, - Мексика, Куба, Боливия и Турция.

1вз аг

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