Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 18:17

Мадрид. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса счел введенные против него санкции США признаком того, что Каракас выбрал правильный политический путь.

"Существуют реакции, которые подтверждают, что мы идем по правильному пути, и они дают нам новые силы, чтобы бороться", - написал глава МИД Венесуэлы в Twitter в пятницу.

"Вчера в ООН мы в безапелляционной форме осудили преступную блокаду Венесуэлы со стороны США. Сегодня администрация Трампа в отчаянии ответила нам. Им больно слышать правду!" - написал Х.Арреаса.

Министерство финансов США ранее в пятницу ввело санкции против главы МИД Венесуэлы Х.Арреасы. В этот список также внесена судья Кароль Падилья, работающую в суде первой инстанции. В 2017 году она была назначена на должность резервного судьи в апелляционном суде в Каракасе.

Их имена добавлены в так называемый черный список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, куда вносят иностранцев, c которыми гражданам США запрещено заниматься бизнесом.

Накануне Х.Арреаса выступил на пресс-конференции в ООН. В ходе своего выступления министр назвал санкции США против Венесуэлы "односторонней блокадой правительства США в отношении Венесуэлы", которая "забрала жизни тысяч венесуэльцев".

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