Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 14:56

*** Сделку с Ираном надо сохранить

Берлин. 17 мая. ИНТЕРФАКС - В Берлине ожидают от РФ конструктивных инициатив по решению связанных с Украиной проблем, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в пятницу после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Хельсинки.

"Одной из тем (на переговорах - ИФ) была Украина, причем нам требуется конструктивный вклад от России", - отметил Маас, слова которого приводит в Twitter МИД ФРГ.

"Также мы обсудили Иран. Нам нужно сохранить соглашение по атому", - добавил немецкий министр.

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