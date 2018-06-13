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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 14:36 13.06.2018 - 14:36

Берлин. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Германии нужна новая "восточная политика", которая позволит выстраивать взаимоотношения, в том числе, с Москвой в условиях нынешнего отсутствия диалога между странами, заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Нам нужна новая "восточная политика". Европейская восточная политика, которая в свете опасного молчания между Вашингтоном и Москвой покажет новые пути сотрудничества с Россией в интересах всех европейцев", - заявил Х.Маас, выступая с речью в Берлине, посвященной развитию Евросоюза.

По мнению Х.Мааса, обновленная "восточная политика" должна формулировать запросы и предложения странам Восточного партнерства, в том числе Грузии и Украины, а также учитывать интересы Польши и прибалтийских стран.

Так называемая новая "восточная политика" ФРГ (Ostpolitik) правительства канцлера Вилли Брандта велась с конца шестидесятых годов прошлого века и была направлена на нормализацию отношений с СССР, ГДР и другими странами коммунистического блока. В частности, она была изложена в докладе политика и министра в правительстве В.Брандта Эгона Бара "Изменения посредством сближения".

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