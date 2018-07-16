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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 16:20 16.07.2018 - 16:20

Берлин. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в понедельник, через несколько дней после саммита НАТО, заявил в интервью газете "Функе", что, по его мнению, страны Европы больше не могу полностью полагаться на США.

"Мы больше не можем полностью полагаться на Белый дом. Чтобы поддерживать наше партнерство с США, нам нужно внести в него коррективы. Первый серьезный вывод, который можно сделать, это то, что нам нужно укреплять союзы в Европе", - сказал глава германского МИД.

"Европа не должна позволять разделять себя, какими бы острыми ни были словесные нападки и сообщения в "Твиттерах", - добавил он.

Данные комментарии Х.Маас дал после того, как накануне президент США Дональд Трамп в интервью Си-Би-Эс заявил, что Соединенные Штаты имеют множество соперников.

"Я думаю, у нас множество соперников. Я считаю, что Европейский союз - наш соперник в связи с тем, что они с нами делают в торговле. Вы бы не подумали так о ЕС, но он наш соперник", - сказал американский лидер.

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