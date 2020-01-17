Рим. 17 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Греции Никос Дендиас призвал командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара к конструктивному подходу на конференции по Ливии в Берлине, сообщает в пятницу Афинско-Македонское агентство новостей.
"Мы, со своей стороны, призвали командующего принять участие в Берлинской конференции в конструктивном духе и попытаться, с учетом условий, добиться как прекращения огня, так и восстановления безопасности в Ливии", - заявил Дендиас по итогам встречи с Хафтаром.
Хафтар прибыл в Афины накануне с необъявленным визитом. Он встретился с министром иностранных дел Греции, а также с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
На 19 января в Берлине намечена международная конференции по урегулированию ливийского конфликта. Греция в ней участия не принимает.
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