Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 16:28

Рим. 17 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Греции Никос Дендиас призвал командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара к конструктивному подходу на конференции по Ливии в Берлине, сообщает в пятницу Афинско-Македонское агентство новостей.

"Мы, со своей стороны, призвали командующего принять участие в Берлинской конференции в конструктивном духе и попытаться, с учетом условий, добиться как прекращения огня, так и восстановления безопасности в Ливии", - заявил Дендиас по итогам встречи с Хафтаром.

Хафтар прибыл в Афины накануне с необъявленным визитом. Он встретился с министром иностранных дел Греции, а также с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

На 19 января в Берлине намечена международная конференции по урегулированию ливийского конфликта. Греция в ней участия не принимает.

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