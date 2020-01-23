Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 8:50

Тель-Авив. 23 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Израиля Исраэль Кац поблагодарил президента РФ Владимира Путина за участие в мемориальных мероприятиях, посвященных освобождению лагеря Освенцим.

Встречая Путина в аэропорту имени Бен-Гуриона, Кац отметил, что "хочет лично поблагодарить" президента России за то, что Красная Армия освободила концлагерь Аушвиц (Освенцим) и помогла победе над нацистами. Кац заявил, что его мать была среди тех, кто находился в лагере и был освобожден советскими войсками.

День освобождения Освенцима установлен ООН, как международный день памяти жертв Холокоста.

1ни др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!