Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 15:53

Рим. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Израиля Исраэль Кац встретился в пятницу в Риме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и обсудил с ним, в частности, судьбу осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар.

"Я поднял тему Наамы Иссахар, выразив надежду на то, что президент Путин выполнит просьбу о ее помиловании", - написал Кац в твиттере.

Он отметил, что также попросил Лаврова о том, чтобы увеличить частоту встреч отбывающей наказание в России израильтянки с членами ее семьи.

В Риме в пятницу проходит международная конференция "Средиземноморские диалоги".

Гражданку Израиля и США Нааму Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

Израильтянка отрицала причастность к контрабанде наркотиков в значительном размере, но согласилась с обвинением в хранении наркотических средств.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября признал Иссахар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

1эф во ВВ

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!