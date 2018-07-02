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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 13:15 02.07.2018 - 13:15

Брюссель. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади в преддверии переговоров с российском коллегой Сергеем Лавровым в Москве заявил, что нацелен на быстрое установление режима прекращения огня на юге Сирии.

"Я с нетерпением жду открытой дискуссии о том, как достичь перемирия как можно скорее", - цитируют западные СМИ слова иорданского министра, комментировавшего предстоящую встречу с С.Лавровым.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава МИД Иордании посетит Москву 4 июля, чтобы обсудить с министром иностранных дел РФ С.Лавровым ситуацию в южной зоне деэскалации в Сирии и палестино-израильское урегулирование.

По ее словам, "в ходе переговоров внешнеполитических ведомств двух стран состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с упором на сирийское урегулирование в контексте функционирования там зоны деэскалации с участием России, США, Иордании, а также состояние дел на палестино-израильском направлении".

В последние недели сирийские правительственные силы ведут наступление на юге Сирии. В частности, ожесточенные бои между сирийскими военными и мятежниками наблюдаются в провинциях Деръа и Кунейтра.

В свою очередь, США предостерегли Москву и Дамаск от нарушения границ зоны деэскалации в Сирии. Так, в госдепе США потребовали, чтобы "Россия не допускала проправительственные силы до дальнейших действий в юго-западной зоне деэскалации".

Россия, США и Иордания являются странами-гарантами прекращения огня в южной зоне деэскалации.

1тэ во бп

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