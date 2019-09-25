ООН. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Визит короля Иордании Абдаллы II в Россию станет хорошей возможностью для укрепления отношений между двумя странами, заявил глава МИД Хашимитского королевства Айман ас-Сафади.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заседание Валдайского клуба состоится 3 октября в Сочи. Участниками сессии станут президент Азербайджана, король Иордании, президент Казахстана, президент Филиппин.

"Мой друг, очень рад видеть вас. Хочу сказать, как мы в Иордании ценим наши отношения. И мы с нетерпением ждём визита короля и его встречи с президентом, что станет ещё одной возможностью подчеркнуть какой тесной является наша дружба, насколько наши отношения прозрачны и открыты и сколько ещё работы нам предстоит сделать. Мы благодарим вас за вашу поддержку и дружбу", - сказал ас-Сафади на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая проходит на полях ГА ООН

"У нас очень конструктивный разговор идёт не только о двусторонних отношениях, но и по региональным вопросам. Мы ценим поддержку и принципиальную позицию России по палестинскому вопросу. У нас также хорошее сотрудничество идёт по Сирии, мы смогли сделать много хорошего и я надеюсь на продолжение такого сотрудничества", - добавил иорданский министр.

Со своей стороны Лавров поблагодарил ас-Сафади за тёплые слова и отметил, что в России также ценят отношения с Иорданией.

гс

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