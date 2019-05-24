Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 11:33

Дубай. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в пятницу обсудил двусторонние и региональные темы с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши, сообщает в пятницу агентство IRNA.

Зариф прибыл в Исламабад накануне. Его визит проходит на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Тегераном и в преддверии экстренной встречи Лиги арабских государств, созванной Саудовской Аравии из-за эскалации в регионе, сообщает агентство Associated Press.

Это уже десятый визит Зарифа в Пакистан с тех пор, как он занял пост министра иностранных дел в 2013 году, отмечают иранские СМИ.

Перед прибытием Зарифа в Исламабад МИД Пакистана призвал "все стороны продемонстрировать сдержанность, так как любое неосмотрительное действие может обернуться крупномасштабным конфликтом".

В последнее время отношения между Тегераном и Вашингтоном обострились. В мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

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