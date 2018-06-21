Глава МИД Ирана заявил, что иранцы могли бы потребовать от США компенсацию за "экономическую агрессию"
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Дубай. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф раскритиковал требования, которые США предъявили для возобновления диалога по ядерной сделке, и составил ответный список требований, которые могли бы предъявить иранцы к США, сообщает в четверг иранское внешнеполитическое ведомство.
В частности, Дж.Зариф считает, что среди требований иранцев к США может быть компенсация за "экономическую агрессию" США по отношению к Ирану.
"12 требований господина Помпео для Ирана особенно нелепы на фоне того, что администрация США сама становится все более изолированной на международном уровне из-за своих попыток подорвать дипломатию и многополярность мира", - говорится в заявлении Дж.Зарифа.
Дж.Зариф отметил, что заявление госсекретаря США Майка Помпео с требованиями в отношении Ирана "были либо проигнорированы, либо восприняты негативно" большинством стран.
Глава МИД Ирана задался вопросом, действительно ли госсекретарь США ждет, что Иран будет вести переговоры с США, и может ли правительство США предъявлять требования Ирану.
"На самом деле правда в том, что администрации США в последние 70 лет нужно привлечь к ответственности за их пренебрежение международным правом, их нарушения двусторонних и многосторонних отношений с Ираном", - отмечает Дж.Зариф.
Иранский министр иностранных дел в своем заявлении представил список возможных "правомерных требований граждан Ирана правительству США".
Так, Дж.Зариф пишет, что Иран имеет право потребовать от США уважения независимости и суверенитета Ирана. Также, по мнению Дж.Зарифа, США следует отказаться от политики "обращения к угрозам или использованию силы". Глава иранского внешнеполитического ведомства призвал правительство США "открыто признать неоправданные и незаконные действия против граждан Ирана в прошедшие десятилетия".
"Власти США должны прекратить постоянную экономическую агрессию против граждан Ирана, которая продолжалась на протяжении прошедших четырех десятилетий", - говорится в заявлении Дж.Зарифа. Он призвал США аннулировать санкции, отозвать законы, "направленные на помеху нормальному развитию Ирана", и компенсировать "иранскому народу огромные потери для иранской экономики и народа".
Также Дж.Зариф заявил, что США следует возместить Ирану потери за нарушения СВПД, и прекратить сами нарушения. Кроме того, заявляет Дж.Зариф, США следует выразить приверженность "безусловной и поддающейся проверке всех обязательств согласно договоренности".
Он призвал США отпустить всех иранцев и граждан других стран, находящихся под стражей из-за надуманных обвинений.
Также Дж.Зариф заявил, что США необходимо признать последствия своего военного вмешательства в Ирак и Афганистан, прекратить политику, которая привела к появлению ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), и прекратить предоставлять вооружение "агрессорам".
Всего Дж.Зариф представил 15 пунктов.
Дж.Зариф заявил, что если США будет соответствовать вышеупомянутым требованиям, то для США и Ирана появятся новые возможности.
"Если администрация США проявит мужество по отказу от этой политики на словах и на деле, его глобальная изоляция завершится и новый образ США возникнет для мира, и для Ирана, прокладывая путь для применения совместных усилий для обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития", - отметил Дж.Зариф.
Ранее госсекретарь США заявил, что Соединенные Штаты готовы отменить все санкции, восстановить торговые и дипломатические отношения с Ираном и открыть ему доступ к передовым технологиям в обмен на соблюдение требований Вашингтона со стороны Тегерана.
Среди условий США - допуск экспертов МАГАТЭ к иранским объектам, прекращение обогащения урана и плутония, а также отказ от разработки ракет, способных нести ядерное оружие.
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Интерфакс