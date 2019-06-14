Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 3:43

Дубай. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Бездоказательные обвинения США в отношении Ирана демонстрируют, что Вашингтон переходит к плану "Б", включающему "саботаж дипломатии" и сокрытие экономического терроризма против Тегерана, считает глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Тот факт, что США немедленно бросились выдвигать обвинения против Ирана без каких-либо фактических и косвенных доказательств, делает очевидным тот факт, что группа Б перешла к плану Б: саботажу дипломатии, в том числе той, что проводит Синдзо Абэ, и сокрытию экономического терроризма против Ирана", - написал Зариф в своем Twitter.

Он добавил, что предупреждал о возможности такого сценария несколько месяцев назад.

"Не потому что я ясновидящий, но потому что я понимаю, чего добивается группа Б", - подчеркнул глава МИД Ирана.

"Группой Б" Зариф обозначает советника США Джона Болтона, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

Администрация США возложила ответственность за случившееся на Иран.

1вз тг

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