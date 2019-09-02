Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 12:06

Москва. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Иран не планирует пересматривать условия ядерной сделки, заявил глава МИД Джавад Зариф.

"Речь не идёт о пересмотре СВПД, мы с вами оба знаем, так как участвовали в переговорах с самого начала, что невозможно открыть этот ящик Пандоры и снова закрыть его", - сказал Зариф в понедельник в Москве на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он подчеркнул, что Иран продолжает переговоры с европейскими партнёрами, в том числе, Францией, для того, чтобы те выполняли свои обязательства в рамках сделки.

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