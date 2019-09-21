Этот контент был опубликован 21 сентября 2019 г. 6:07

Дубай. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Выдумкой, в которую они сами не верят, назвал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявления властей Саудовской Аравии о причастности Ирана к ударам по саудовским объектам нефтяной инфраструктуры.

"Очевидно, что сауды сами не верят в выдумку об иранском участии", - написал он в своем твиттере.

Дипломат добавил: "Поскольку саудовский режим обвинил Иран - безосновательно - в нападениях на свои нефтяные объекты, любопытно отметить, что он в качестве мести ударил по Ходейде в Йемене сегодня, нарушив перемирие, достигнутое при посредничестве ООН".

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране.

1гк тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!