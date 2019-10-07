Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 21:25

Дубай. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что США в Сирии выступают в роли "оккупантов", и что на них нельзя рассчитывать в области безопасности.

"США - это не играющие значимой роли оккупанты в Сирии", - написал Зариф в Twitter.

По его словам, "бесполезно рассчитывать на них в сфере безопасности".

Иранский министр также указал, что сирийский конфликт может быть решен только посредствам "уважения территориальной целостности и народа Сирии".

Ряд СМИ ранее в понедельник сообщил, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе. Таким образом, США оставляют без защиты курдские отряды, ранее получавшие поддержку США, и освобождают север Сирии для военной операции Турции против курдов, которую Анкара планирует уже некоторое время, отмечают СМИ.

Масштаб вывода войск пока до конца не понятен. Трамп в понедельник в Twitter рассуждал о вреде, который бесконечные войны наносят США, что подтолкнуло ряд наблюдателей предположить, что США значительно сокращают военное присутствие в Сирии. Однако позже власти США заявили, что на севере Сирии это решение коснулось крайне небольшого числа военных. У СМИ нет данных, покинули ли эти бойцы Сирию или же просто заняли новые позиции на сирийской территории.

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

В понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

***/ 1вл эф мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!