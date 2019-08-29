Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 7:23

Гонконг. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Условием для переговоров между Ираном и Соединенными Штатами должно стать прекращение Вашингтоном политики "экономического терроризма", подтвердил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"США вовлечены в экономическую войну против иранского народа. В таких условиях для нас является невозможным связываться с Соединенными Штатами пока они не прекратят войну и экономический терроризм, направленный против народа Ирана", - сказал дипломат журналистам в ходе своего визита в Малайзию.

Зариф добавил: "Если они хотят войти в зал для переговоров, то есть билет, который им надо купить, - это соблюдение условий соглашения (по иранскому атому от 2015 года - ИФ)".

Ранее об отмене санкций против Ирана как условия для переговоров заявил иранский президент Хасан Рухани.

Президент Дональд Трамп вывел США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявив, что соглашение не в полной мере закрывает Тегерану пути к созданию ядерного оружия. Вслед за этим он возобновил санкции в отношении Ирана.

В понедельник текущей недели по итогам саммита "большой семерки" в Биаррице Трамп заявил журналистам, что был бы готов встретиться с иранским президентом при наличии подходящих условий, чтобы урегулировать разногласия по ядерному соглашению.

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