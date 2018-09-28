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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 7:37 28.09.2018 - 07:37

Нью-Йорк. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отверг утверждения премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о том, что Тегеран продолжает разрабатывать ядерное оружие, и обвинил Тель-Авив в реализации тайной ядерной программы.

"Нетаньяху должен объяснить, как Израиль, единственная страна, обладающая ядерным оружием в ближневосточном регионе, может выдвигать такие наглые обвинения против страны, чья (ядерная) программа была неоднократно объявлена мирной Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)", - заявил министр иранскому информационному агентству ИРНА.

Как сообщалось, накануне Б.Нетаньяху заявил, что Иран разрабатывает ядерное оружие на двух секретных объектах в Тегеране.

"Сегодня я говорю об этом впервые: у Ирана есть второй секретный объект в Тегеране", - сказал израильский премьер, выступая на сессии Генассамблеи ООН.

Он отметил, что "на территории секретного объекта находится большое количество оборудования и материалов, которые используются для разработки Ираном ядерного оружия".

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