Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 17:21

Дубай. 14 января. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отменил свое участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на организаторов форума.

Президент Всемирного экономического форума Берге Бренде не пояснил причину, по которой Зариф отказался участвовать в форуме.

В то же время на форуме собирается присутствовать президент США Дональд Трамп и другие представители администрации США, с которыми Иран сейчас находится в крайне напряженных отношениях, отмечает агентство.

Форум в Давосе пройдет 21-24 января. В нем примут участие представителя 118 стран, в том числе 53 главы стран и правительств. Среди них, в частности, будет канцлер Германии Ангела Меркель и президент Ирака Бахрам Салех.

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