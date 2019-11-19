Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 11:30

Дубай. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф поздравил радикальную палестинскую группировку "Исламский джихад" с успешным противостоянием Израилю.

В телефонном разговоре с лидером "Исламского джихада" Зиядом аль-Нахалой министр иностранных дел Ирана осудил "последнюю агрессию израильского режима в отношении сектора Газа", - сообщили во вторник иранские СМИ.

Зариф "поздравил "Исламский джихад" с достижением в навязывании израильскому режиму своих условий при заключении прекращения огня".

Обострение боевых действий было вызвано ликвидацией Израилем одного из полевых командиров "Исламского джиахада". В ответ группировка выпустила около 400 ракет в сторону Израиля, тот предпринял десятки авиаударов по сектору Газа. Палестинские официальные лица сообщили, что в результате авианалетов в Газе погибли 32 человека. 14 ноября вступило в силу достигнутое ранее между палестинской группировкой и Израилем соглашение о прекращении огня.

Госсекретарь США Майк Помпео 16 ноября заявил, что Иран использовал группировку для ударов по Израилю, и обвинил Тегеран в нежелании нормализовать обстановку в регионе. "Иран пользуется своей террористической марионеткой PIJ, чтобы атаковать нашего великого союзника - Израиль. Иран не желает мира в регионе. Он не хочет, чтобы процветал палестинский народ. Он хочет больше конфликта", - сказал Помпео.

"Путь вперед ясен: продолжать давление, пока Иран не будет вести переговоры о всеобъемлющем соглашении, которое будет включать прекращение поддержки таких террористических групп, как "Исламской джихад", - отметил госсекретарь США.

1ак яч

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