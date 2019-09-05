Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 10:11

Дубай. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф после очередной волны санкций США против его страны в четверг подверг критике американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

"OFAC - это не больше чем тюремный надзиратель: попросишь об отсрочке исполнения приговора (отмене), и тебя бросают в одиночную камеру за дерзость. Просишь снова, и, возможно, в итоге ты получишь казнь через повешение", - написал Зариф в своем аккаунте в Twitter.

"Единственный способ облегчить последствия от экономического терроризма США (санкций) - это решить, наконец-то, освободить себя от петли для виселицы", - отметил министр.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) - подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций.

Минфин США в среду объявил, что вносит в санкционные списки, связанные с Ираном, 16 компаний и 9 физических лиц, а также 6 танкеров.

За день до этого американское ведомство о добавлении в санкционные списки трех иранских структур, занимающихся исследованиями космического пространства. В список включены Иранское космическое агентство, иранский Центр космических исследований и Институт аэрокосмических исследований.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в среду заявил, что американские власти не намерены останавливать процесс введения санкций против Тегерана. Хук пояснил, что это делается в рамках кампании, цель которой - вынудить Иран начать переговоры по ядерной и ракетной проблеме.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

8 мая этого года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД, дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана.

Президент Ирана Хасан Рухани ранее заявил, что с 5 сентября Тегеран преступит к реализации третьего этапа.

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