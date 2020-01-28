Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 23:39

Дубай. 29 января. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что "сделка века" по палестино-израильскому конфликту, предложенная США является "кошмаром для региона и всего мира".

"Так называемая "сделка века" - это просто проект мечты обанкротившегося застройщика. Но это кошмар для региона и всего мира. И, надеюсь, это будет тревожный сигнал для всех мусульман, которые пошли по ложному следу", - написал Зариф в своем твиттере.

План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предполагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, и создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что не допустит реализации этого плана.

Выступая в Рамаллахе, Аббас указал, что план Трампа "не пройдет".

"Мы категорически отвергаем эту сделку, мы говорили об этом раньше, и наша позиция не изменилась", - отметил он.

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