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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 11:02 10.10.2018 - 11:02

Мадрид. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что у него нет доказательств того, что российские власти вмешивались в ситуацию в Каталонии в прошлом году.

"Есть данные о том, что в сети наблюдался очень возросший трафик год назад, в критический момент каталонского кризиса, с серверов, расположенных на территории России и Венесуэлы. Но я не могу выдвигать обвинения против российских властей без доказательств", - сказал он в интервью газета "Вангардиа", отвечая на вопрос о том, вмешивались ли российские хакеры в дела Испании.

В Каталонии в октябре прошлого года прошел референдум по вопросу независимости, вылившийся в крупный политический кризис.

Газета "Паис" после прошедшего в Каталонии референдума о независимости писала, что "хакеры из России и Венесуэлы занимаются искажением и неверным толкованием информации, связанной с Каталонией и Испанией". В газете публиковались материалы, в которых утверждалось, что российские хакеры помогают сепаратистам, а российские СМИ пытаются использовать конфликт в Каталонии для ослабления ЕС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого референдума заявляла, что обвинения Испании в адрес России о вмешательстве в ситуацию вокруг Каталонии бездоказательны и наносят ущерб отношениям Москвы и Мадрида.

На прошлой неделе власти Нидерландов объявили, что предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в апреле 2018 года. По утверждению следователей, за атакой стоят сотрудники ГРУ. Затем Минюст США выдвинул обвинения в адрес семи сотрудников ГРУ в совершении преступлений, связанных с кибербезопасностью.

После этого премьер-министры Великобритании и Нидерландов Тереза Мэй и Марк Рютте назвали неприемлемой деятельность в киберпространстве российской военной разведки.

В МИД РФ назвали обвинения Нидерландов "очередной срежиссированной пропагандистской акцией" в отношении России.

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