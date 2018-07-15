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Этот контент был опубликован 15 июля 2018 г. 13:32 15.07.2018 - 13:32

*** При этом он советует не забывать о проблемах, которые Россия вызывает у союзников и партнеров ЕС

Мадрид. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Испании Жозеп Боррель в воскресенье заявил, что Россия вернулась на международную арену, и западным странам придется смириться с этим фактом.

"Россия вернулась на международную арену, нравится вам этот факт или нет", - сказал глава испанского МИД в интервью газете "Паис".

"Владимир Путин пользуется огромной популярностью, поскольку он представляет собой возвращение на международную арену страны, которая в прошлом была великой державой, но была принижена, а теперь снова хочет проявить себя", - считает Ж.Боррель.

Испанский министр также напомнил, что у России есть ядерное оружие, и она способна оказывать весомое влияние на происходящие в мире конфликты.

"Есть общеевропейская позиция по отношению к России. Испания не намерена занимать более жесткую позицию (по сравнению с остальными европейскими государствами - ИФ). Тем не менее, это не означает, что мы должны забывать о проблемах, которые Россия вызывает у наших союзников и партнеров", - отметил глава МИД Испании.

При этом Ж.Боррель отметил, что в настоящий момент обстановка в мире стала еще более неустойчивой из-за таких глобальных проблем, как распространение ядерного оружия и применение химического оружия.

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