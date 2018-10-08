Глава МИД Италии благодарит Лаврова за подтверждение его участия в министерской встрече ОБСЕ в Милане
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Москва/Рим. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил участие в министерской встрече ОБСЕ 6-7 декабря в Милане, сообщил в понедельник глава итальянского МИД Энцо Моаверо Миланези.
"Мы подняли вопрос о министерской встрече, которая пройдет в Милане, в Италии, 6-7 декабря. Я благодарю коллегу Лаврова за то, что он подтвердил свое участие", - заявил итальянский министр по итогам переговоров с российским коллегой.
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Интерфакс