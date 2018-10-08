Глава МИД Италии благодарит Лаврова за подтверждение его участия в министерской встрече ОБСЕ в Милане

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 13:15 08.10.2018 - 13:15

Москва/Рим. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил участие в министерской встрече ОБСЕ 6-7 декабря в Милане, сообщил в понедельник глава итальянского МИД Энцо Моаверо Миланези. "Мы подняли вопрос о министерской встрече, которая пройдет в Милане, в Италии, 6-7 декабря. Я благодарю коллегу Лаврова за то, что он подтвердил свое участие", - заявил итальянский министр по итогам переговоров с российским коллегой. 1мв 1йэ др Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс