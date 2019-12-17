Дубай. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо посетил Ливию, где встретился с главой признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем, сообщает во вторник агентство Associated Press.
Согласно заявлению ПНС, итальянский министр в Триполи обсудил с Сарраджем экономику и вопросы безопасности. Ди Майо также заверил главу ПНС Ливии в поддержке со стороны Италии.
Кроме того, глава МИД Италии приветствовал усилия спецпосланника генсека ООН по Ливии Гассана Саламе, направленные на достижение политического процесса в Ливии.
Ди Майо выразил надежду, что намеченная на январь международная конференция по Ливии приведут к "консенсусу" между сторонами, вовлеченными в ливийский кризис.
В Ливии в последние дни подразделения Ливийской национальной армии Халифы Хафтара ведут наступление на столицу страны, удерживаемую сторонниками признанного ООН правительства.
В декабре Хафтар объявил о старте наступления, цель которого - захват Триполи, удерживаемого сторонниками признанного ООН правительства национального согласия во главе с Сарраджем.
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