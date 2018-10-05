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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 19:22 05.10.2018 - 19:22

Рим. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези в ходе визита в Москву, запланированного на 8 октября, планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и сфокусировать внимание на вопросах, касающихся двусторонних отношений, сообщает в пятницу МИД Италии.

"Встреча двух министров позволит заострить внимание на совокупности тем, существенных для двусторонних отношений стран, весьма динамичных, как в экономическом, коммерческом и культурном плане, так и в плане политическом. Это также станет возможностью, чтобы вместе оценить возможность дальнейшего развития, учитывая взаимный интерес, который характеризует отношения России и Италии", - говорится в заявлении итальянского внешнеполитического ведомства.

МИД Италии отмечает, что среди тем встречи будет ситуация в Ливии. Министры "сверят точки зрения и ориентиры" по вопросу Ближнего Востока, добавляет МИД Италии.

У итальянского министра иностранных дел также запланирована встреча с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

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