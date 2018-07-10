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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 22:27 10.07.2018 - 22:27

Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - После проигрыша бельгийцев в полуфинале чемпионата мира по футболу команде Франции со счетом 0:1 министр иностранных дел Бельгии и глава правительства тепло поблагодарили свою команду за игру.

"Большое спасибо, Бельгия!", - написал в "Твиттере" присутствовавший на матче в Петербурге глава МИД Дидье Рейндерс.

"Браво, бельгийские "красные дьяволы", за ваши выступления и за то, что заставили нас переживать до 1/2 финала!", - также в "Твиттере" заявил п по-французски премьер-министр Шарль Мишель.

Кроме того, он написал по-нидерландски: "Это особенно фантастическое достижение благодаря упорству и мужеству! Поклон нашим "дьяволам".

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