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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 16:49 14.03.2018 - 16:49

Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в среду выразила поддержку Великобритании в связи с ситуацией, сложившейся вокруг инцидента с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Канада остается солидарной со своим ближайшим союзником Великобританией и британским народом. Мы выражаем сердечную поддержку жертвам химической атаки 4 марта в Солсбери", - говорится в заявлении МИД Канады.

В заявлении подчеркивается, что Канада решительно осуждает "применение химического отравляющего вещества на суверенной территории Соединенного Королевства".

"Вероятная причастность России к этому нападению является серьезным нарушением мирового порядка", - считает Х.Фриланд.

Также в заявлении говорится, что Канада призывает все страны мира оказать поддержку Великобритании в расследовании инцидента.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению С.Скрипаля и его дочери.

бф аю ки

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