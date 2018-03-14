Глава МИД Канады солидарна с Лондоном в связи с инцидентом со Скрипалем
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в среду выразила поддержку Великобритании в связи с ситуацией, сложившейся вокруг инцидента с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Канада остается солидарной со своим ближайшим союзником Великобританией и британским народом. Мы выражаем сердечную поддержку жертвам химической атаки 4 марта в Солсбери", - говорится в заявлении МИД Канады.
В заявлении подчеркивается, что Канада решительно осуждает "применение химического отравляющего вещества на суверенной территории Соединенного Королевства".
"Вероятная причастность России к этому нападению является серьезным нарушением мирового порядка", - считает Х.Фриланд.
Также в заявлении говорится, что Канада призывает все страны мира оказать поддержку Великобритании в расследовании инцидента.
На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению С.Скрипаля и его дочери.
бф аю ки
Интерфакс