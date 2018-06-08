Глава МИД Канады: на саммите "семерки" вопрос о возвращении России в G7 не поднимался
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Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Вопрос о возвращении России в состав "Группы семи" во время переговоров не поднимался на саммите G7 в Канаде, заявила журналистам глава канадского МИД Христя Фриланд.
"Данный вопрос не поднимался за столом переговоров", - сказала она журналистам в пятницу.
При этом она отметила, что Канада обсуждала тему возвращения Россию в состав "Группы семи" в ходе двусторонних встреч с некоторыми партнерами.
По ее словам, Канада "против возвращения России в G7 из-за ее поведения на мировой арене".
"Россия дала понять, что она не заинтересована в том, чтобы вести себя по правилам демократий Запада", - заявила Х.Фриланд.
Ранее канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона сообщила, что европейские страны-участницы "Группы семи" единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этой структуре.
Э.Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава правительства Великобритании Тереза Мэй и новый премьер Италии Джузеппе Конте согласовали общую позицию по России на полях саммита G7 в Канаде.
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что выступает за возвращение России в G8. С таким заявлением он выступил перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7.
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Интерфакс