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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 10:14 15.03.2018 - 10:14

*** Вероятно, они затронут тему саммита США и КНДР

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и глава МИД Швеции Маргот Вальстрём проведут переговоры 15 и 16 марта в Швеции, говорится в заявлении шведского МИД, которое приводит в четверг европейский портал "Локал".

"Переговоры коснутся ситуации с безопасностью на Корейском полуострове, которая является одной из главных тем, обсуждаемых Совбезом ООН", - отмечается в заявлении министерства.

"Совбез ООН подчеркивал необходимость интенсивных дипломатических усилий для выработки мирного решения конфликта. Швеция полностью поддерживает резолюции Совбеза ООН. Цель визита (главы северокорейского МИД - ИФ) - внесение своего вклада в эффективное выполнение этих резолюций", - говорится в нем.

Ожидается, что стороны также обсудят роль Швеции, которая заключается в посредничестве между КНДР и США в преддверии саммита двух стран, который может состояться этой весной.

По данным западных СМИ, МИД КНР подтвердил поступавшие ранее сообщения, что Ли Ён Хо транзитом проехал через китайскую столицу направляясь в Стокгольм.

Согласно информации агентства "Ренхап", в состав делегации северокорейского министра вошел также замдиректора департамента Северной Америки МИД КНДР Чхэ Ган Иль.

"Мы не можем исключить возможность контактов между Севером и США в ходе поездки Ли Ён Хо в Швецию", - приводит южнокорейское агентство слова источника в Пекине.

Американская газета "Нью-Йорк таймс" отмечает, что Швеция долгие годы выполняла функции посредника между Соединенными Штатами и Северной Кореей, между которыми нет дипломатических отношений. "При отсутствии посольства США в Северной Корее, Швеция является так называемой державой-покровительницей, оказывающей консультационные услуги американцам, включая встречи с заключенными гражданами", - уточняет газета.

В Пхеньяне посольство Швеции представляет дипломатические интересы не только США, но и Канады и Австралии.

По данным Сеула, первый саммит США-Северная Корея может состояться уже в мае, однако официально дата и место пока не заявлены.

"Локал" подчеркивает, что на прошлой неделе премьер Швеции Стефан Лёвен заявил, что его страна готова принять этот саммит.

"Если мы можем каким-то образом помочь, мы это сделаем", - отметил он, добавив, что "факт того, что мы являемся державой-покровительницей США, были на границе с 1950-ых годов, и у нас есть посольство в Пхеньяне с начала 1970-ых годов, обуславливает особенные отношения с Северной Кореей, в которых, как мы считаем, они нам доверяют".

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