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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 8:14 26.09.2018 - 08:14

Гонконг. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо прибыл в Нью-Йорк для участия в проходящей сессии Генассамблеи ООН, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап".

По его данным, северокорейский дипломат, как ожидается, вступит на сессии в субботу.

Кроме того, как отмечает агентство, еще одной целью визита является подготовка второго саммита КНДР-США. О готовности к его проведению в ближайшее время недавно заявил президент США Дональд Трамп.

Госсекретарь США Майк Помпео также сообщал, что предложил главе МИД КНДР встретиться в Нью-Йорке на текущей неделе.

Журналистам, которые пытались встретить Ли Ен Хо в аэропорту Нью-Йорка, куда он прилетел рейсом из Пекина, не удалось задать министру вопросы, поскольку он в сопровождении охраны быстро проследовал по маршруту, который был вне досягаемости представителей СМИ, отмечает "Ренхап".

1гк бп

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