Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Гонконг. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо прибыл в Нью-Йорк для участия в проходящей сессии Генассамблеи ООН, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап".

По его данным, северокорейский дипломат, как ожидается, вступит на сессии в субботу.

Кроме того, как отмечает агентство, еще одной целью визита является подготовка второго саммита КНДР-США. О готовности к его проведению в ближайшее время недавно заявил президент США Дональд Трамп.

Госсекретарь США Майк Помпео также сообщал, что предложил главе МИД КНДР встретиться в Нью-Йорке на текущей неделе.

Журналистам, которые пытались встретить Ли Ен Хо в аэропорту Нью-Йорка, куда он прилетел рейсом из Пекина, не удалось задать министру вопросы, поскольку он в сопровождении охраны быстро проследовал по маршруту, который был вне досягаемости представителей СМИ, отмечает "Ренхап".

1гк бп

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс