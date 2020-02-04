Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 8:05

*** Число больных "китайской" пневмонией в мире менее 1% заболевших в Китае

Пекин. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Китай принимает все возможные меры для предотвращения распространения нового типа коронавируса на другие страны мира, считает чрезмерными вызванные паническими настроениями ограничения некоторых стран на деловые и туристические связи с китайской стороной, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай с пониманием относится к разумным мерам, принимаемым некоторыми странами по предотвращению проникновения коронавируса на их территорию, но мы выступаем против чрезмерных мер и даже паники", - подчеркнул министр в телефонной беседе с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Ван И напомнил, что "Всемирная организация здравоохранения прямо заявила, что не поддерживает ненужные международные ограничения на поездки и торговлю в отношении Китая".

Он отметил, что в настоящее время число выявленных коронавирусом заболевших в других странах мира составляет менее 1% от больных в Китае, вместе с тем во время вспышки свиного гриппа в США (вирус H1N1) в 2009 году заболевание было зафиксировано в 214 странах и районах мира.

Глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что смертность в Китае от коронавируса составляет на сегодняшний день 2,1%, в то время как жертвами свиного гриппа в США стали 17,4% заразившихся.

Ван И заверил, что Китай "и впредь будет делиться информацией со всеми странами мира на основе открытости и прозрачности и укреплять сотрудничество для обеспечения глобальной и региональной безопасности в области общественного здравоохранения".

Он поблагодарил Иран, который приветствует принимаемые китайскими властями меры по борьбе с эпидемией, за поддержку и сочувствие.

1гк пч

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